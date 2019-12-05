ارتفاع اسعار الذهب في الاسواق العالمية

2019/12/05 | 11:20 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، في الوقت الذي تسببت إشارات متعارضة من واشنطن وبكين في استمرار الضبابية بشأن اتفاق تجاري، وذلك بعد يوم من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب دفعت المعدن الأصفر للنزول من أعلى مستوى في شهر.

وزاد الذهب لأعلى مستوى في شهر عند 1484 دولارا يوم أمس الأربعاء، لكنه انخفض عند التسوية بعد أن قال ترامب إن المحادثات التجارية مع الصين تمضي على نحو "جيد للغاية".

يأتي ذلك بعد يوم من تثبيط ترامب للآمال في التوصل إلى تسوية تجارية حين قال إن اتفاقا تجاريا قد ينتظر لما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في تشرين الثاني 2020.

وبحلول الساعة 0605 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1477.69 دولار للأوقية (الأونصة) يوم الخميس، وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 % إلى 1483 دولارا للأوقية.

وواصل مؤشر الدولار خسائره وانخفض 0.1 % مما يقلص تكلفة الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

لكن مكاسب المعدن الأصفر كانت محدودة إذ ارتفعت الأسهم بعد تصريحات ترامب الإيجابية بشأن التجارة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.1 % إلى 1871.17 دولار للأوقية، ليستقر قرب ذروة قياسية عند 1873.50 دولار.

وصعدت الفضة 0.6 % إلى 16.93 دولار، بينما زاد البلاتين 0.7 % إلى 901 دولار للأوقية.

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