2019/12/05 | 11:20 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل اعلام لبنانية، اليوم الخميس، باستعادة الشوارع والساحات في البلاد زخمها مع عودة المتظاهرين إلى أسلوب قطع الطرقات في عدد من المناطق.

وجاء ذلك بعد تسريب معلومات عن التوجه لتسمية رجل الأعمال سمير الخطيب، رئيسا لحكومة تم التوافق على تفاصيلها بين القوى السياسية.وكانت رئاسة الجمهورية اللبنانية قد دعت إلى استشارات نيابية ملزمة، الاثنين المقبل، لتسمي الكتل النيابية مرشحها لتأليف الحكومة المقبلة.وتبع الإعلان احتجاجات عمت المناطق اللبنانية، دعا المتظاهرون خلالها إلى إسقاط هذه التسوية السياسية قبل تكريسها في المؤسسات الدستورية.ودعا المتظاهرون لأن يكون اليوم، يوم إضراب وعصيان مدني، حسبما أفادت وسائل اعلام محلية.وقطع متظاهرون الطرقات في ساعات الصباح الباكر قبل أن يعيدوا فتحها لتسيير حياة المواطنين، مؤكدين بقاءهم في الشوارع، واستخدامهم أساليب احتجاج عدة، كما حاصر محتجون مقار مؤسسات رسمية في أكثر من منطقة لبنانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرو لبنان يقطعون الطرق بعد معلومات عن تسمية رجل أعمال رئيسا للحكومة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرو لبنان يقطعون الطرق بعد معلومات عن تسمية رجل أعمال رئيسا للحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).