نيويورك تايمز: إيران استغلت الفوضى ونقلت صواريخ باليستية إلى العراق

2019/12/05 | 11:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلا عن مسؤولين استخباراتيين وعسكريين أن إيران استغلت الفوضى في العراق لبناء ترسانة خفية من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى لتخويف الشرق الأوسط وتأكيد قوتها.

واشارت الصحيفة الأميركية الى أن إيران استغلت الفوضى في العراق لبناء ترسانة من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى يفوق مداها تسعمئة كيلومتر، واعتبرت الخطوة جزءا من جهود إيران لتعزيز قوتها وإخافة دول المنطقة.

وأوضحت الصحيفة أن الصواريخ الإيرانية تشكل تهديدا للمصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة وقد تعرض القوات الأمريكية للخطر.

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