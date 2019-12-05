انتحار شابين في محافظة ذي قار جنوبي العراق

2019/12/05 | 11:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اقدم شابان على الانتحار بحادثين متفرقين في وقت متزامن بقضاء سوق الشيوخ التابع لمحافظة ذي قار جنوبي العراق.

وابلغ مصدر في الشرطة العراقية شفق نيوز، بأن شابا يبلغ من العمر 19 ربيعا انتحر في منطقة تل اللحم بقضاء سوق الشيوخ بسبب مشادة كلامية مع شقيقه بواسطة اضرام النار بجسده.

واضاف المصدر ان شابا اخر من مواليد عام 2002 انتحر بواسطة شنق نفسه داخل منزله في منطقة الحسائية بقضاء سوق الشيوخ.

و وفق اخر الاحصائيات فان محافظة ذي قار ، ومحافظة السليمانية في اقليم كوردستان تتصدر لائحة حالات الانتحار في العراق.

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