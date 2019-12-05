ضبط متهمين استوليا على إيرادات بلدية في محافظة عراقية لمدة 3 سنوات

2019/12/05 | 11:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت هيأة النزاهة يوم الخميس عن تمكنها من ضبط متهمين لاستيلائهما على إيرادات بلدية زمار في محافظة نينوى لمُدَّة ثلاث سنواتٍ، الأمر الذي أحدث ضرراً عمدياً بالمال العام.

ونوهت دائرة التحقيقات في الهيأة إلى أن فريق عمل من مديرية تحقيق نينوى التابع للهيأة، الذي انتقل إلى بلدية زمار، نفذ عملية ضبط متهمين اثنين في البلدية؛ لعدم قيامهما بإيداع مبالغ ايرادات جباية بلدية زمار للأعوام (2017 و2018 و2019) مع التوقيفات التقاعدية منذ شهر حزيران لغاية شهر تشرين الأول من العام الحالي في الحساب المصرفي لمديرية بلديات نينوى.

وأضافت الدائرة إن العملية أسفرت عن ضبط الأمر الإداري الخاص بوجود تلاعب بتشغيل عمال بصفة أجراء يوميِّين وسجلي الأمانة ووارد المقبوضات و(154) دفتر وصولات جباية، فضلاً عن مبالغ مالية و(3) مستندات صرف و(3) دفاتر (سند قيد) اليومية لعامي 2018 و2019.

وأكدت أنه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصولي بالمضبوطات في العملية التي نُفِّذَت بموجب مذكرتين قضائيَّتين، وعرضه رفقة المتهمين على الهيأة التحقيقية القضائية المُختصِّة بقضايا النزاهة في محافظة نينوى التي قرَّرت توقيف المتهمين وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات.

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