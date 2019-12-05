2019/12/05 | 11:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تترقب الجماهير الرياضية في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الخميس مباراة من العيار الثقيل تجمع منتخبنا الوطني بشقيقه البحريني، على استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، في نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي، بنسختها الرابعة والعشرين والمقامة حاليا في قطر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذاكرة الخليج ترجح كفة الأسود في لقاء البحرين ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذاكرة الخليج ترجح كفة الأسود في لقاء البحرين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).