كردستان العراق ستسلم بغداد 250 ألف برميل نفط يوميا

2019/12/05 | 11:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حكومة كردستان العراق، اليوم الخميس، أنها ستسلم الحكومة الاتحادية في بغداد 250 ألف برميل نفط خام يوميا....

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