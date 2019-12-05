مسؤول كوردي يكشف ما طُلب من بغداد بشأن البيشمركة

2019/12/05 | 11:40 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول في حكومة إقليم كوردستان الخميس إن على الحكومة الاتحادية أن تعامل قوات البيشمركة بصورة مباشرة بالمستحقات والتجهيز.

ولم تتلق قوات البيشمركة سوى تجهيز محدود من الحكومة الاتحادية رغم أنها تعد جزءا من المنظومة الدفاعية للعراق وفقاً للدستور.

وقال رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان اوميد صباح في مؤتمر صحفي باربيل إن المباحثات الأخيرة مع الحكومة الاتحادية كانت ترتكز على استراتيجية يتم من خلالها معاملة كوردستان كإقليم وليس كمحافظة، مشيراً الى أن المحادثات أحرزت تقدماً.

وتأتي هذه التصريحات في إطار زيارات تبادلها الجانبان بعد تحسن العلاقات بينهما على الرغم من أن الكثير من الخلافات لا يزال قائماً.

وقال صباح إن أربيل وبغداد تعكفان على تشكيل لجنة مالية مشتركة لدراسة تفاصيل الاتفاقات الأخيرة بين الجانبين فيما يتعلق بملفي النفط والمال.

وتقول حكومة إقليم كوردستان إنها اتفقت مع الحكومة الاتحادية على تأمين حصة الإقليم من الموازنة مقابل تسليم 250 ألف برميل يومياً من النفط.

وأشار صباح الى أن الإقليم انخرط، وللمرة الأولى، في صياغة الموازنة المالية وليس من أجل مصلحته فحسب بل من لمصلحة البلاد برمتها.

وتابع "مستحقات كوردستان والتزاماتها ستدرج بموازنة 2020".

وأضاف المسؤول الكوردي "طلبنا من الحكومة الاتحادية بان تتعامل مع البيشمركة بصورة مباشرة لأنها جزء من المنظومة الدفاع للعراق".

وأضاف صباح، وهو عضو في الوفد المفاوض مع الحكومة الاتحادية، أن التعامل يُقصد به ما يتعلق المستحقات المالية والتجهيز وغيره عبر حكومة الإقليم.

كانت قوات البيشمركة ساعدت، وعلى نحو غير مسبوق منذ ربع قرن، القوات العراقية في معركة تحرير نينوى التي انتهت بتحريرها من قبضة داعش عام 2017.





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