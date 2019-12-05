تحرير صاحب صيرفة اختطف في الجانب الأيسر من الموصل والقبض على أحد خاطفيه

2019/12/05 | 11:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- نينوى

أعلنت وزارة الداخلية (05 كانون الأول 2019)، تحرير صاحب صيرفة اختطف في الجانب الأيسر من الموصل والق...





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