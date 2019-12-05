2019/12/05 | 11:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، لـ “الاعتماد على الذات”، “ومكافحة” القوى الخارجية، بعد أن كانت بيونغ يانغ قد اعتبرت أنه “يرجع لواشنطن تحديد هدية عيد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوريا الشمالية تدعو لـ"الاعتماد على الذات" في مواجهة واشنطن) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوريا الشمالية تدعو لـ"الاعتماد على الذات" في مواجهة واشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).