2019/12/05 | 11:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء الركن عبد الكريم خلف، الخميس، تعيين ابنته في مكتب الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة بعد استقالة حكومة عادل عبد المهدي.وتضمنت الوثيقة، الصادرة عن اللواء خلف طلبا بتخصيص درجتين وظيفيتين: “يرجى التفضل بالموافقة على تخصيص درجتين وظيفية لمكتب الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، مع العلم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق.. عبد الكريم خلف يطلب تعيين ابنته وزوجها في مكتب القائد العام للقوات المسلحة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق.. عبد الكريم خلف يطلب تعيين ابنته وزوجها في مكتب القائد العام للقوات المسلحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).