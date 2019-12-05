2019/12/05 | 12:00 - المصدر: pukmedia

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحرير ناجية ايزيدية من داعش هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/05 | 12:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحرير ناجية ايزيدية من داعش) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحرير ناجية ايزيدية من داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (pukmedia).