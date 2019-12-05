بسبب “العنف”.. عقوبة قاسية وغرامة 6 الاف ريال قطري بحق لاعب عراقي   

2019/12/05 | 12:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الخليجي لكرة القدم، إيقاف لاعب المنتخب الوطني العراقي مصطفى محمد لمباراتين مع فرض غرامة مالية بسبب “تدخل عنيف” في مباراة اليمن بكأس الخليج “خليجي 24”.مصطفى محمد تعرض للطرد في مباراة العراق امام اليمن ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات، بعد تدخله على احد لاعبي المنتخب اليمني، حيث لجأ الحكم […]

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