القانونية النيابية تقترح اعتماد نظام الفائز الاول بالانتخابات

2019/12/05 | 12:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقترحت الللجنة القانونية في مجلس النواب اعتماد نظام الفائز الاول بالانتخابات ورفض نظام التمثيل النسبي.

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