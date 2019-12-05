إعتماد العراقي نزار علي حكماً آسيويا لكرة السلة على الكراسي

2019/12/05 | 12:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة السلة على الكراسي المتحركة الحكم العراقي نزار علي جبار حكما اسيويا لقيادة المباريات في البطولات الدولية الاسيوية، وكان ذلك على هامش بطولة آسيا باللعبة والمقامة منافساتها حاليا في تايلند.

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