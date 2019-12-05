رفع درجة الإنذار في جميع تشكيلات الداخلية إلى 100% من صباح الثلاثاء القادم

2019/12/05 | 12:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أمر وزير الداخلية ياسين الياسري برفع درجة الإنذار في جميع تشكيلات الوزارة إلى مئة بالمئة اعتباراً من صباح الثلاثاء القادم وحتى إشعار آخر.

وأوضحا وثيقة صادرة عن مديرية عمليات الوزارة أن الياسري وجه برفع حالة الإنذار الى الدرجة القصوى يوم الثلاثاء الموافق للعاشر من كانون الأول الحالي وحى اشعار اخر ويشمل مدراء الدوائر وقادة وأمري التشكيلات والوحدات مع كافة منتسبي وحداتهم.

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