القائد العام لقوات بيشمركة اقليم كوردستان يعلق على هجوم كولجو

2019/12/05 | 12:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد رئيس اقليم كوردستان القائد العام لقوات البيشمركة نيجيرفان بارزاني يوم الخميس ان سلسلة الهجمات التي شنها تنظيم داعش في الاشهر الاخيرة في محافظة كركوك ومنطقة كرميان يثبت حقيقة بان تنظيم داعش لم ينته بعد.

وقال بارزاني في بيان تعقيبا على هجوم ناحية كولجو ان "الهجوم الذي شنه داعش على أحد ألوية بيشمركة كوردستان في خانقين، والذي جاء بعد سلسلة من العمليات الإرهابية التي جرت في الأشهر الأخيرة في أطراف كركوك وكرميان، يثبت حقيقة أن داعش لم ينته ولا يزال يمثل تهديداً للأمن والاستقرار، وأن الحرب في سبيل القضاء على عدو الإنسانية العنيد هذا مازالت مستمرة".

وحيا بارزاني ضحايا قوات البيشمركة الذي سقطوا بهجوم داعش ليلة امس قائلا "اننا نطمئن مواطني كوردستان إلى أن قوات البيشمركة والقوات المسلحة الأخرى لكوردستان على أهبة الاستعداد كما هي دائماً لرد وتحطيم أي تحرك إرهابي، ولحماية شعب وأرض كوردستان من أي خطر".

واردف بارزاني قائلا بالقول "نكرر تأكيدنا على أن داعش لا يزال يمثل تهديداً للسلم والأمن في كوردستان والعراق والمنطقة والعالم، ونحن واثقون من أن هذا التنظيم الإرهابي يعيد تنظيم صفوفه ويستغل الظروف لتوسيع نطاق عملياته الإرهابية".

وتابع القائد العام لقوات بيشمركة اقليم كوردستان انه "ينبغي أن يستمر التحالف ضد داعش بنفس القوة والحماسة السابقة وأن لا يسمح للإرهابيين بانتهاز الأوضاع غير الجيدة في العراق والمنطقة، وأن يجري تكثيف الجهود من أجل الإسراع في الانتهاء من الاوضاع المتأزمة في العراق وفي إعادة الاستقرار".

وكان مصدر في شرطة ادارة "كرميان": قد افاد في وقت سابق من اليوم ان الهجوم الذي شنه عناصر من تنظيم داعش ليلة امس في حدود قرية "دكه" التابعة لناحية كولجو خلّف ثلاثة قتلى وجريحين من قوات البيشمركة.

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