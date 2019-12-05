بغداد تنتفض دعما لسلمية التظاهرات وطرد المخربين

2019/12/05 | 12:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرجت في العاصمة العراقية بغداد اليوم الخميس تظاهرات شعبية حاشدة لدعم السلمية وطرد المخربين....

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