نيجيرفان بارزاني محذراً:

2019/12/05 | 12:11 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- حذر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الخميس من تصاعد وتيرة هجمات داعش، مشيراً الى أن التنظيم لم ينته وانه يعيد تنظيم صفوفه مستغلاً الظروف الراهنة.

وجاءت هذه التحذيرات بعدما شن التنظيم هجوماً عنيفاً على قوات البيشمركة في محيط خانقين مما أودى بحياة ثلاثة منتسبين وجرح اثنين آخرين.



ووقع الهجوم قرب بلدة كولجو وهو ثاني تحرك دموي للتنظيم بعد آخر مماثل نفذه قبل اقل من اسبوع.

وتزامنت الهجمات مع سلسلة تفجيرات بعبوات ناسفة ضربت وسط كركوك قبل أيام وأسفرت عن سقوط 16 جريحا على الأقل إصابات بعضهم خطرة.

وقال نيجيرفان بارزاني في بيان إن تلك الهجمات تثبت أن "داعش لم ينته" مشيراً الى أن الحرب ضد "عدو الإنسانية العنيد مازالت مستمرة".

وحذر رئيس الإقليم من أن تنظيم داعش "لا يزال يمثل تهديداً للسلم والأمن في كوردستان والعراق والمنطقة والعالم، وقال "نحن واثقون من أن هذا التنظيم الإرهابي يعيد تنظيم صفوفه ويستغل الظروف لتوسيع نطاق عملياته الإرهابية".

وتابع "لذا ينبغي أن يستمر التحالف ضد داعش بنفس القوة والحماسة السابقة وألا يسمح للإرهابيين بانتهاز الأوضاع غير الجيدة في العراق والمنطقة، وأن يجري تكثيف الجهود من أجل الإسراع في الانتهاء من الأوضاع المتأزمة في العراق وفي إعادة الاستقرار".

وسبق أن حذر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني من تصاعد تهديدات داعش في المناطق المتنازع عليها، ودعا مراراً الى تضافر الجهود ومن الخلايا من إعادة تنظيم صفوفها.

كان العراق أعلن "الهزيمة العسكرية" لتنظيم داعش عام 2017، غير أن الخلايا النائمة لا تزال تنشط في الكثير من المناطق وخصوصاً المتنازع عليها.





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