وثائق باسماء شهداء ذي قار منذ انطلاق التظاهرات.. نهاية تشرين الثاني هي ’’الأكثر دموية’’

2019/12/05 | 12:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-النجف

أفاد مصدر أمني في محافظة النجف، الخميس (5 كانون الأول 2019)، باستمرار إغلاق مديرية تربية المحافظة، ومبنى الحكومة المحلية، مشيراً الى أن الطلاب مستمرين بالإضراب.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مديرية تربية المحا

بغداد اليوم-الانبار

أعلنت دائرة صحة الانبار، الخميس (5 كانون الأول 2019)، وفاة طفلين في يوم واحد بسبب تسمم ناتج عن إعطائهما ما يعرف بـ "السكوة" من قبل ذويهم.

وذكر بيان للدائرة تلقته (بغداد اليوم)، أن "أطباء مستشفى الفل

بغداد اليوم- البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، الخميس (05 كانون الأول 2019)، بعدم تأثر الشركات النفطية بقطع الطرق الرئيسية في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الشركات النفطية لم يتأثر عملها ولم تقلل حركة تجوالها خل

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