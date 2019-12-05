2019/12/05 | 12:16 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، الخميس، موافقة الوزير صالح عبدالله الجبوري، على صرف الرواتب الاسميـة والمخصصات المدخـرة لإعداد جديدة من منتسبي شركات ومعامل الوزارة في المناطق المحررة.

الموافقة جاءت بعد ورود سلامة موقف الأمني للمنتسبين من جهـاز الأمـن الوطنـي، بحسب بيان الوزارة.

وأضاف البيان الذي اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، الجبوري "وافـق علـى صـرف الرواتـب المدخـرة لـ (21) موظف في الشركة العامة الفوسفات للسنوات مـن (2016 لغايـة 2019) و (133) موظف في مصنـع السكـر والخميـرة في الموصل التابـع إلى الشركة العامة للمنتوجات الغذائية لشهر تشرين الثاني من عام 2015".

وتابع البيان "الوزير وافـق أيضاً على صرف الرواتب المدخرة للسنوات مـن (2015 ولغايـة 2018) لموظفي مصنـع السجـاد اليدوي التابع إلى الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود شملت (25) موظف في معمل عنـه و (12) موظف في معمـل راوة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصناعة تصرف رواتب مدخـرة لموظفي الوزارة في المناطق المحررة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصناعة تصرف رواتب مدخـرة لموظفي الوزارة في المناطق المحررة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).