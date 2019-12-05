مصدران: أوبك+ تبحث زيادة تخفيضات إنتاج النفط بأكثر من 400 ألف ب/ي

2019/12/05 | 12:16 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال مصدران من مجموعة أوبك+ التي تضم منتجين للنفط إن أوبك وحلفاءها بقيادة روسيا سيبحثون يوم الخميس زيادة تخفيضات إنتاج النفط بما يتجاوز 400 ألف برميل يوميا.

وأضاف المصدران أن هذا هو التصور الرئيسي في مناقشات يوم الخميس.

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