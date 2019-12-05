الصين: يتعين خفض الرسوم الجمركية لإبرام اتفاق المرحلة واحد التجاري مع أميركا

2019/12/05 | 12:16 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت وزارة التجارة الصينية إنه يتعين خفض الرسوم الجمركية كي يتم التوصل إلى اتفاق المرحلة واحد التجاري مع الولايات المتحدة.

وقال قاو فنغ المتحدث باسم وزارة التجارة للصحفيين اليوم الخميس إن الجانبين يحافظان على اتصال وثيق.

وبحث نائب رئيس الوزراء الصيني وكبير المفاوضين التجاريين ليو خه الأسبوع الماضي بالهاتف "قضايا أساسية مثار قلق" مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين.

وكان من المتوقع في البداية أن يكتمل اتفاق المرحلة واحد في نوفمبر تشرين الثاني، قبيل جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية المقرر فرضها في 15 ديسمبر كانون الأول.

وفي السابع من نوفمبر تشرين الثاني، قال قاو إنه يتعين على الصين والولايات المتحدة إلغاء بعض الرسوم الجمركية الحالية على سلع بعضهما البعض بشكل متزامن للتوصل إلى اتفاق المرحلة واحد التجاري.



لكنه أضاف أن من الممكن التفاوض على حجم الرسوم التي يجب أن تُلغى.

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