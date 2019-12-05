2019/12/05 | 13:33 - المصدر: pukmedia
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الأمني: 73% من اخبار داعش ملفقة) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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