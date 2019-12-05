امر القاء قبض بحق محافظ نينوى السابق.. تورط بشبهات فساد في مشروع كلفته 5 مليارات دينار

2019/12/05 | 13:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق كشفت هيأة النزاهة ،اليوم الخميس، عن صدور أمر قبض بحقِّ محافظ نينوى الأسبق؛ لإهداره المال العام، موضحة أن الأمر صدر استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات.وذكرت دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، إلى “إصدار الهيأة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا […]

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