رئيس الجمهورية والمبعوث الاميركي الى سوريا يبحثان امن واستقرار العراق وتحقيق الاصلاحات

2019/12/05 | 13:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الخميس، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، الدعم الدولي لتعزيز أمن واستقرار العراق وتحقيق الإصلاحات المطلوبة.

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