2019/12/05 | 13:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الباحث والمحلل السياسي العراقي محمود الهاشمي أن التظاهرات تتدفق من محاور عديدة من العاصمة العراقية بغداد وبمشاركة الاف المتظاهرين العراقيين....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو: آلاف العراقيين في شوارع بغداد ليقول لا للمخربين) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو: آلاف العراقيين في شوارع بغداد ليقول لا للمخربين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).