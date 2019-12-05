بيان هام لخطباء المنبر الحسيني بشأن الاحتجاجات في العراق

2019/12/05 | 13:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر عدد من خطباء المنبر الحسيني في العراق، اليوم الخميس، بياناً بشأن الازمة الراهنة في البلاد....

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