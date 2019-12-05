صالح والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا يبحثان الدعم الدولي لتعزيز أمن واستقرار العراق

2019/12/05 | 13:46 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت رئاسة الجمهورية، الخميس، ان الرئيس برهم صالح والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا بحثا الدعم الدولي لتعزيز أمن واستقرار العراق.

وقالت الرئاسة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد اليوم الخميس، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري والسفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تيولر والوفد المرافق لهما".

واضافت انه "جرى، خلال اللقاء، بحث الدعم الدولي لتعزيز أمن واستقرار العراق وتحقيق الإصلاحات المطلوبة، والتأكيد على أهمية تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون والتبادل التجاري بين البلدين خدمة للمصالح المشتركة".

وتابعت انه "تم استعراض آخر التطورات في سوريا والأحداث في المنطقة وضرورة ترسيخ السلم والأمن الدوليين".

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