بعد أن علقت لدى حكومة تصريف الأعمال.. المالية النيابية تتحدث عن ’’مخرج’’ لإرسال الموازنة إلى البرلمان

2019/12/05 | 13:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف عضوان في اللجنة المالية النيابية، ‏الخميس (05‏ كانون الأول 2019)، عن المخرج القانوني لتطبيق قانون الموازنة لعام 2020 بعد ان أصبحت حكومة عادل عبد المهدي حكومة تصريف اعمال يومية، ليس من صلاحياتها ارسال مشاريع القوانين إلى مجلس النواب.

وقال مقرر اللجنة المالية، أحمد الصفار في حديث لـ (بغداد اليوم): "بحسب قانون الإدارة المالية في حال تأخرت الموازنة وبدأت السنة الجديدة، فتطبق صيغة 1/12 من السنة السابقة، أي تطبيق موازنة الشهر الواحد من السنة السابقة في السنة الجديدة وهكذا للأشهر البقية".

وبين الصفار، أن "تطبيق موازنة العام السابق على العام الجديد، فقط لتيسير الاعمال الضرورية والرواتب وليس من بنودها إصدار التعيينات أو المشاريع الجديدة".

وبدورها، أكدت عضو اللجنة المالية، محاسن حمدون، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الموازنة العامة للدولة يجب ان تنتهي ويصوت عليها في مجلس النواب لتمشية الامور".

واشارت إلى أن "اللجنة المالية بعد تواصلها مع رئيس مجلس النواب، ستخرج بصيغة قانونية لقانون الموازنة، بإدخالها ضمن أعمال حكومة تصريف الأعمال، أو تحويل الموازنة الى رئيس الجمهورية من اجل ارسالها إلى البرلمان".

وكان رئيس مجلس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، قال خلال كلمته في اجتماع مجلس الوزراء، يوم الأربعاء (4 كانون الأول 2019)، إن الحكومة وصلت الى المراحل النهائية في اعداد موازنة 2020 لكنها لا تستطيع ارسالها، لكونها أصبحت حكومة تصريف أعمال يومية، وليس من حقها ارسال مشاريع القوانين.

وأكد عبد المهدي، أن الحكومة تبحث عم نخرج لهذه الحالة الآن، لضرورة أن تقر الموازنة، وتمرر من قبل مجلس النواب في موعدها المحدد، فيما أقر بأنه كان على الحكومة تقديمها في الشهر العاشر من العام الحالي، لكن الأحداث التي شهدها تشرين الثاني الماضي أثرت على اتمامها وارسالها للبرلمان.

بغداد اليوم-بغداد

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، في قصر السلام، الخميس (5 كانون الأول 2019)، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري والسفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تيولر والوفد المرافق لهما.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيا

بغداد اليوم- بغداد

كشف عن النائب عن تحالف "سائرون" قصي الياسري، الخميس (5 كانون الأول 2019)، تفاصيل ما سيجري في جلسة البرلمان المسائية هذا اليوم.

وقال الياسري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "لغاية الان لم يصدر أي جدول اعمال رسمي ل

بغداد اليوم- بغداد

قدمت كتلة النهج الوطني البرلمانية، الخميس (05 كانون الأول 2019)، خمسة مقترحات حول قانون مفوضية الانتخابات.

ونصت مقترحات الكتلة النيابية التي حصلت عليها (بغداد اليوم)، على الأتي:-

1- يشكل مجلس المفوضين من تسعة اعضاء خمسة م

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