مديرية زراعة كربلاء تعلن انتاج 150 الف طن من التمور خلال الموسم الحالي

2019/12/05 | 13:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء

اعلنت مديرية الزراعة في كربلاء المقدسة، اليوم الخميس، عن انتاج المحافظة للتمور 150 الف طن في موسم هذا العام، عادة إياه انتاجا وفيرا

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