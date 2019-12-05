القانونية النيابية: البرلمان يصوت اليوم على قانون المفوضية

2019/12/05 | 13:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد عضو اللجنة القانونية حسين العقابي، اليوم الخميس، ان مجلس النواب سيصوت اليوم على قانون المفوضية بعد حسم النقطة الخلافية، مشيراً الى ان "قانون الانتخابات مختلف عليه بين الكتل النيابية وسيؤجل الى الاسبوع المقبل".

وقال العقابي في تصريح لـ"الغد برس" ان "اللجنة القانونية تناقش اليوم تشكيل مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والية اختياره"، مبينا ان "هناك مكونات داخل المجتمع العراقي تريد فرض وجودها داخل مجلس المفوضيين وخصوصا من الاقليم".

واشار الى ان "المقترح الذي قدم من قبلنا ان يتم اختيار اعضاء المفوضية بعد انطباق الشروط عليه من اساتذة الجامعات المختصة والقضاة وأن تكون مناصفة بالقرعة وليس بالمحاصصة اياً كانت نتيجة القرعة حتى وان كان من مكون واحد".

واضاف ان "الاخوة الكرد يعترضون على هذا المقترح وبريدون ضمان وحودهم في المفوضية"، موضحا ان "الخلاف الوحيد حول هذه النقطة فقط ولايزال النقاش مستمر".

وتابع ان "المقترح يتضمن خروج جميع المدراء العاميين في المفوضية وهذا متفق عليه وليس مورد خلاف بين الاطراف".

واكد ان "قانون الانتخابات مختلف عليه بين الكتل النيابية وسيؤجل الى الاسبوع المقبل"، موضحا ان مجلس النواب سيصوت اليوم على قانون المفوضية بعد حسم النقطة الخلافية".

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