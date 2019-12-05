الدولار يتراجع عالميا قرب أدنى مستوى

2019/12/05 | 13:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:سجلت أسعار صرف الدولار في الأسواق العالمية، اليوم الخميس، تراجعا متجهة إلى أدنى مستوياته في شهر أمام سلة من العملات بفعل ضغوط مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية التي جاءت أضعف من المتوقع وأداء قوي هذا الأسبوع لليورو والجنيه الاسترليني.

وتحركت أغلب العملات في نطاقات ضيقة بعد الاضطراب الناجم عن أنباء متضاربة عن مصير اتفاق المرحلة واحد التجاري بين الولايات المتحدة والصين والغموض المحيط بما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق من أي نوع قبل 15 كانون الأول عندما يبدأ سريان رسوم أمريكية إضافية على سلع صينية.وأظهرت بيانات اليوم تراجع الطلبيات الصناعية الألمانية على نحو غير متوقع في أكتوبر تشرين الأول، في غضون ذلك، فاق النشاط الصناعي في منطقة اليورو التوقعات.وارتفع الاسترليني بأكثر من 1.5% منذ بداية الأسبوع الجاري مقابل الدولار إذ يبدو من المرجح أن يفوز حزب المحافظين بأغلبية في انتخابات الأسبوع المقبل.



وأعطى هذا دفعة لليورو الذي استفاد أيضا من بيانات أفضل من المتوقع في الآونة الأخيرة، وصعد 0.6 % أمام الدولار منذ بداية الأسبوع الجاري.وارتفع اليورو قليلا أمام الدولار يوم الخميس عند 1.1086 دولار بينما تراجعت العملة الأمريكية 0.14 % أمام سلة من العملات إلى 97.517.وجرى تداول الجنيه الاسترليني عند ذروة جديدة في سبعة أشهر عند 1.3146 دولار وعزز مكاسبه أيضا أمام اليورو إلى مستوى جديد هو الأعلى في عامين ونصف العام عند 84.31 بنس.وتراجع الدولار الأسترالي 0.2% إلى 0.6838 دولار أمريكي بعد مبيعات تجزئة وتصدير ضعيفة، لكن الدولار النيوزيلندي صعد إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر بعد خفض توقعات بتقليص أسعار الفائدة.وجرى تداول الدولار الكندي عند أعلى مستوى فيما يقرب من شهر بواقع 1.3203 للدولار الأمريكي بعدما أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير وقال إن هناك مؤشرات على أن الاقتصاد العالمي يشهد استقرارا.

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