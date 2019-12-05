الاعلامي فيصل القاسم يوجه رسالة نارية للمتظاهرين في العراق: لستم انتم من تختارون حكامكم!!

2019/12/05 | 14:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق نشر الاعلامي في قناة الجزيرة الفضائية فيصل القاسم ،اليوم الخميس، تغريدة بشأن الاوضاع في العراق.وقال القاسم في تغريدة على موقع “تويتر”، “يها الثائرون العراقيون..انتظروا قليلاً … أمريكا وإيران وبعض العرب يختارون لكم الآن رئيس وزراء جديداً يخدم مصالحهم في العراق”.واضاف قائلاً “اذا بقي عنده وقت ، ويقصد رئيس الوزراء […]

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