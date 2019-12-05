تظاهرات «حزبية وفصائلية» تجتاح ساحة التحرير.. لهذا الهدف

2019/12/05 | 14:39 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق في تطورٍ سياسي وجماهيري جديد، دعت قيادة هيئة #الحشد_الشعبي والأحزاب #الدينية في #العراق أنصارها إلى التظاهر في #ساحة_التحرير ببغداد، لرفض “المخرّبين” ودعم #التظاهرات السلمية.وشهدت ساحة […]

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