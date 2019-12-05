إبراهيم ابراش - النظام السياسي الفلسطيني ،من الأزمة إلى الانهيار

2019/12/05 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إبراهيم_ابراش النظام السياسي الفلسطيني بمؤسساته ونخبه ،والذي ظهر مع السلطة الفلسطينية وارتبط بها ،وصل إلى حافة الانهيار الكامل ،سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ،وهي نفس الحالة التي وصل إليها ما يسمى (مشروع المقاومة) الذي تبنته حركة حماس وأحزاب أخرى كبديل للنظام الأول ونهجه .وقبل الاستطراد يجب التمييز بين المشروع الوطني والنظام السياسي .المشروع الوطني تعبير عن آمال وطموحات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وهو ......

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