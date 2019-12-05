2019/12/05 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي الآن وقد دقت الأمم المتحدة وقبل ممثلتها المقيمة في العراق جرس الإنذار والتنبيه للحكومة العراقية التي تتغافل عن حقائق الأرض، من أنها على علم ودراية في كل ما تنكره حكومة بغداد وما تحاول أن تستغشيه بمجموعة من القرارات الهزيلة واللا مجدية، وعليها أن تحزم أمرها بشكل جاد على أتخاذ القرار المر بالرحيل السريع قبل تفاقم الأمور نحو مزيد من السوء وما يجر ذلك عليها من عواقب وخيمة، يصاحب ذلك وهو المطلوب من الث......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عباس علي العلي - الحكومة العراقية بين سندان الامم المتحدة ومطرقة الثورة ح2) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عباس علي العلي - الحكومة العراقية بين سندان الامم المتحدة ومطرقة الثورة ح2) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).