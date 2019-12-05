الاتحاد الأوروبي يثني على جهود مؤسسة الشهداء بالكشف عن المقابر الجماعية

2019/12/05 | 14:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثنت بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، اليوم الخميس، على جهود مؤسسة الشهداء بالبحث والكشف عن المقابر الجماعية، معبرة عن أسفها لذوي الضحايا عما تعرضت له من تعذيب وقتل على أيدي النظام السابق وعصابات القاعدة وداعش الإرهابيين.

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