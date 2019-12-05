تعرف على التشكيلة الرسمية لمبارة اسود الرافدين ضد البحرين

2019/12/05 | 14:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق توصل مدرب منتخب العراق بكرة القدم، سيرتشكو كاتانيتش، الخميس، إلى التشكيلة التي سيلعب بها الفريق أمام البحرين في الدور نصف النهائي لبطولة خليجي 24.وتألفت التشكيلة من جلال حسن حارس مرمى، وأحمد ابراهيم وعلي فائز وميثم جبار ثلاثي الدفاع، وعلاء مهاوي وعلي عدنان ظهيرين، وصفاء هادي وامجد عطوان كلاعبي ارتكاز، وابراهيم بايش […]

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