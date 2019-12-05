الاف العراقيين في شوارع بغداد يقولون

2019/12/05 | 14:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الباحث والمحلل السياسي العراقي محمود الهاشمي أن المتظاهرين يتدفقون من محاور عديدة الى ساحات العاصمة العراقية بغداد وبمشاركة الآلاف....

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