بالوثائق.. صالح يصادق على قانوني التقاعد والغاء الامتيازات للمسؤولين

2019/12/05 | 14:50 - المصدر: السومرية نيوز

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صادق رئيس الجمهورية برهم صالح، على قانوني التقاعد والغاء الامتيازات للمسؤولين في الدولة.

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