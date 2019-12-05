لبنان.. خسارة 160 ألف وظيفة و10% من المؤسسات أقفلت والفقر 50%

2019/12/05 | 14:52 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف استطلاع أجرته شركة InfoPro Research عن خسائر فادحة مني بها القطاع الخاص اللبناني منذ بدء الاحتجاجات في 17 أكتوبر، حيث سجلت خسارة أكثر من 160 ألف وظيفة بصورة مؤقتة أو دائمة.

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