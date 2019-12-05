لاول مرة منذ 10 سنوات.. مصر تتسلم صفقة قاطرات لتطوير السكك الحديدية

2019/12/05 | 14:52 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلمت مصر أول 10 قاطرات ضمن خطة تطوير السكك الحديدية، حيث من المقرر أن يتم تصنيع وتوريد 110 قاطرات، وإعادة تأهيل 81 أخرى من الأسطول الحالي.

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