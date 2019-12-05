اجتماع برلماني يبحث أسباب انخفاض الإيرادات السياحية وعدم تسديد ديون المرافق المؤجرة

2019/12/05 | 14:52 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت لجنة الثقافة والسياحة والآثار في مجلس النواب، الخميس، أسباب انخفاض الإيرادات السياحية وعدم تسديد ديون المرافق المؤجرة.

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