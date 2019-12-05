الرئيس برهم صالح يبحث ترسيخ السلم والأمن الدوليين مع جيفري وتولر

2019/12/05 | 14:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، والسفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر والوفد المرافق لهما.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان، أن اللقاء، تضمن بحث الدعم الدولي لتعزيز أمن واستقرار العراق وتحقيق الإصلاحات المطلوبة، والتأكيد على أهمية تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون والتبادل التجاري بين البلدين خدمة للمصالح المشتركة.

وأضاف البيان، أن اللقاء استعرض آخر التطورات في سوريا والأحداث في المنطقة، حيث اكد المجتمعون ضرورة ترسيخ السلم والأمن الدوليين.

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