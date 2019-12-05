2019/12/05 | 14:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

تمكن قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في شرطة ديالى، من استدراج احد تجار المخدرات من محافظة النجف والقاء القبض عليه.

وذكرت قيادة شرطة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ديالى تستدرج احد تجار المخدرات من النجف وتلقي القبض عليه) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ديالى تستدرج احد تجار المخدرات من النجف وتلقي القبض عليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).