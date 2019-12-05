بالصور.. شعارات لطرد المخربين وموت امريكا تعلوا في ساحة التحرير

2019/12/05 | 14:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

حصلت وكالة "العهد نيوز" اليوم الخميس، على صور من ساحة التحرير تتضمن رفع شعارات تطالب بطرد المخربين من مظاهرات السلمية اضافة الى

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