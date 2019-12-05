الفلبين.. مصرع 13 شخصا في إعصار كاموري

2019/12/05 | 14:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت السلطات الفلبينية، اليوم الخميس، حصيلة جديدة لضحايا إعصار كاموري، موكدة مقتل 13 شخصا على الأقل هذا الأسبوع.

وتسبب الإعصار الذي ضرب شمال البلاد بين الاثنين ومساء الأربعاء، بدمار العديد من المنازل وسقوط الكثير من الأشجار، كما أدى إلى إغلاق مطار العاصمة لمدة 12 ساعة.

وكشف المتحدث باسم "الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث"، مارك تيمبال، لوكالة "فرانس برس" أن "هذه الحصيلة يمكن أن ترتفع أكثر، لكننا نأمل ألا يحصل ذلك".

وأجلي مئات الآلاف من سكان المناطق التي كان من المتوقع أن يضربها الإعصار قبل وصوله، ما أسهم في إنقاذ حياتهم وفق السلطات.

ومن المقرر أن يقوم رئيس الجمهورية، رودريغو دوتيرتي، اليوم الخميس، بزيارة إلى منطقة بيكول في جنوب شرق جزيرة لوزون، أكبر جزر البلاد، والتي كانت أول منطقة يضربها الإعصار.

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