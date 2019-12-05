بالوثائق .. رئيس الجمهورية يصادق على قانوني التقاعد وإلغاء امتيازات المسؤولين

2019/12/05 | 14:57 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG-

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