أبو الهيل يرتب لـ”شخصية سياسية” لرئاسة الوزراء مقابل صفقة

2019/12/05 | 14:57 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- أكدت مصادر مطلعة ،الخميس، ان رئيس شبكة الإعلام العراقي السابق مجاهد أبو الهيل يرتب بشكل سري لـ”مستشار لرئيس الحكومة المستقيل عادل عبدالمهدي (ليث كبة)” كمرشح لرئاسة الوزراء .وقالت المصادر ان “مجاهد أبو الهيل يسعى جاهدا وبشكل سري للترتيب لـ”ليث كبة” لترشيحه لرئاسة الوزراء بغية الحصول على وزارة في الحكومة العراقية”.

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